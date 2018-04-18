|Укргидрометцентр предупредил о значительном похолодании
|18.04.2018 08:15
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Сухо будет лишь в западных регионах Украины, сообщает Укргидрометцентр.
В восточных областях ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем +14+19, в южной части и на Закарпатье кое-где 20-24 градуса тепла.
В западных регионах температура достигнет +18. В центре Украины до +17 градусов. На востоке до +19.
В Киеве ночью и в первой половине дня пройдет небольшой дождь. Температура достигнет +18 градусов.Источник
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