Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков продолжает во время визита в США обсудил с представителями американской администрации ситуацию вокруг законопроекта о Атикорупционном суд.

Кроме того, Аваков на встрече с заместителем государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом затронул вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и строительства "Северного потока-2".

"Мы говорили о законопроектах, в том числе, об Антикоррупционном суде, который сейчас находится во втором чтении в парламенте. Я думаю, в ближайшее время комитетом будет подготовлен проект для внесения в зал, думаю, эксперты Венецианской комиссии, посмотрят, насколько он корректен и будет работать адекватно.

В ближайшее время этот закон будет принят, и президент его подпишет", — цитирует "Укринформ" слова главы МВД Украины.

Аваков назвал разговор с американской стороной "достойной" и "последовательной", в рамках которой "американцы не отходят в сторону от стратегической поддержки Украины".

Отвечая на вопрос, какую позицию высказала американская сторона, он заметил, что она — "такая же, как позиция Президента Украины, как позиция наших парламентариев в коалиции — принять этот закон".

Ранее Аваков изложил свой план по мирному возвращению Донбасса, согласно которому, в частности, предлагается вводить миротворцев на неподконтрольные территорию Донбасса поэтапно.

"С заместителем Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом очень подробно обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step и создания в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом", — написал Аваков в Twitter.

"С господином Митчеллом обсудили политические вопросы, а именно план по деоккупации Донбасса и сотрудничество других стран со страной-агрессором. И я благодарен Госдапертаменту США за жесткую, неподкупною позицию относительно строительства "Нордстрим 2".

Надежность международных партнеров по этому вопросу — важный компонент противодействия путинской гибридной войне со всем миром!", — цитирует Авакова департамент коммуникации МВД.

Министр также отметил, что с Джеймсом Волшем они согласовали дальнейшие совместные планы по реформе Нацполиции. Основное внимание в сотрудничестве стороны сосредоточат на уголовном блоке, противодействия наркопреступности и безопасности границы.

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