В Белом доме стоит очередь желающих рассказать о коррупционных схемам нынешнего руководства Украины, сообщил журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. По его информации, после санкций против россиян США могут ввести ограничительные меры и против задействанных в этих схемах украинцев. | Гордон: Американцы до глубины души возмущены тем, что во время войны, во время нашего попрошайничества тут процветает воровство и коррупция Фото: Gordonua.com Он рассказал, что недавно побывал в США, где провел много важных встреч."Разные люди мне говорили, что санкциями против представителей РФ Соединенные Штаты не ограничатся, и скоро следует ожидать санкций против украинцев, которые занимают высокие посты. Потому что американцы до глубины души возмущены тем, что во время войны, во время нашего попрошайничества у США и других стран ("Дайте денег, дайте! Когда дадите?") тут процветает воровство и коррупция. Имена все известны. Схемы известны. В Белом доме стоит очередь из людей, которые хотят сдать схемы сегодняшнего руководства", – сказал Гордон.Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, был ли между этих людей внефракционных нардеп Александр Онищенко, который скрывается от украинского следствия за рубежом, журналист ответил, что "Онищенко прошел вне очереди, а там очереди"."Приезжают отсюда высокопоставленные люди – представители и прошлой власти, и нынешней, которые думают о будущем, спрашивают, кто крайний, и говорят: "У нас все схемы. Кому отдать?". В этих условиях я не удивлюсь, если в очень скором будущем у нас начнут уходить по собственному желанию большие и очень большие чиновники. Кто по глупости задержится – получит санкции и очень нехорошие последствия", – предположил Гордон.Журналист подчеркнул: украинцы должны понимать, что искоренить коррупцию в стране они должны сами."Нам надо всегда опираться на себя и понимать, что ни США, ни ЕС, ни другие страны не искоренят нам коррупцию, не отправят своих парней сюда воевать за Донбасс и Крым и не заменят наших чиновников. Это исключено. Нам нужно понимать, что это наша страна, и нам надо здесь наводить порядок", – резюмировал Гордон. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube По итогам 2017 года Украина заняла 130-е место между 180 стран в рейтинге восприятия коррупции, составленном Transparency International. За год страна поднялась на одну позицию благодаря работе антикоррупционных органов и реформированию госзакупок, отмечается в докладе. В феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что коррупция остается самой большой проблемой Украины. Для ее решения он призвал создать в стране антикоррупционный суд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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