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Гордон: США возмущены процветанием коррупции в Украине. Следует ожидать санкций и против украинцев
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18.04.2018 08:16
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В Белом доме стоит очередь желающих рассказать о коррупционных
схемам нынешнего руководства Украины, сообщил журналист, основатель
интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. По его информации, после
санкций против россиян США могут ввести ограничительные меры и
против задействанных в этих схемах украинцев. | Гордон:
Американцы до глубины души возмущены тем, что во время
войны, во время нашего попрошайничества тут процветает воровство и
коррупция Фото: Gordonua.com Он рассказал, что недавно побывал в
США, где провел много важных встреч."Разные люди мне говорили, что
санкциями против представителей РФ Соединенные Штаты не
ограничатся, и скоро следует ожидать санкций против украинцев,
которые занимают высокие посты. Потому что американцы до глубины
души возмущены тем, что во время войны, во время нашего
попрошайничества у США и других стран ("Дайте денег, дайте! Когда
дадите?") тут процветает воровство и коррупция. Имена все известны.
Схемы известны. В Белом доме стоит очередь из людей, которые хотят
сдать схемы сегодняшнего руководства", – сказал Гордон.Отвечая
на уточняющий вопрос ведущего, был ли между этих людей
внефракционных нардеп Александр Онищенко, который скрывается от
украинского следствия за рубежом, журналист ответил, что "Онищенко
прошел вне очереди, а там очереди"."Приезжают отсюда
высокопоставленные люди – представители и прошлой власти, и
нынешней, которые думают о будущем, спрашивают, кто крайний, и
говорят: "У нас все схемы. Кому отдать?". В этих условиях я не
удивлюсь, если в очень скором будущем у нас начнут уходить по
собственному желанию большие и очень большие чиновники. Кто по
глупости задержится – получит санкции и очень нехорошие
последствия", – предположил Гордон.Журналист подчеркнул:
украинцы должны понимать, что искоренить коррупцию в стране они
должны сами."Нам надо всегда опираться на себя и понимать, что ни
США, ни ЕС, ни другие страны не искоренят нам коррупцию, не
отправят своих парней сюда воевать за Донбасс и Крым и не заменят
наших чиновников. Это исключено. Нам нужно понимать, что это наша
страна, и нам надо здесь наводить порядок", – резюмировал
Гордон. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube По
итогам 2017 года Украина заняла 130-е место между 180
стран в рейтинге восприятия коррупции,
составленном Transparency International. За год страна
поднялась на одну позицию благодаря работе антикоррупционных
органов и реформированию госзакупок, отмечается в докладе. В
феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что
коррупция остается самой большой проблемой Украины. Для ее решения
он призвал создать в стране антикоррупционный суд.
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