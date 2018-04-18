Сообщили позицию Украины в престижном рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower.

В этом году украинская армия сместилась с 30 места на 29, передает со ссылкой на .

По мощи наше войско оказалось между Грецией, которая заняла 28 место и Чехией, которая стоит на 30 позиции. Последние 2 года Украина находилась на 30 месте, однако результат этого года говорит о развитии Вооруженных сил Украины.

Всего в рейтинг лучших армий мира входит 136 стран. Чтобы определить позицию каждой из стран в списке, Global Firepower проводит комплексное исследование. Рейтинг определяется на основе 50 факторов. Например, страны, которые являются членами , а также страны с ядерным оружием получают дополнительные баллы.

ВС Украины способны разгромить боевиков и российских наемников в Донбассе за несколько недель. Об этом заявил , Секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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