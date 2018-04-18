Правительство Канады выделило нескольким министерствам и агентствам более 85.1 миллиона долларов с целью подготовки к будущей легализации марихуаны, сообщает Укринформ .

Таким образом, Минздрав Канады получит дополнительно в этом бюджетном году 65.1 миллионов долларов, которые будут использованы на "администрирование федеральной политики в отношении дегализации и строгого регулирования марихуаны".

Кроме этого, более 7 миллонов долларов будет выделено Пограничной службе, которая должна усилить контроль за наркотрафиком. Еще 1.1 млн долл получит министерство внутренних дел, которое также должно внести свою лепту в подготовку к легализации.

Наконец, еще 12 миллионов долларов на разработку лучшей методики налогообложения марихуаны получит Налоговое агентство.

Стоит отметить, что по предварительному плану сбыт марихуаны должен быть легализован на территории Канады до 1 июля 2018 года, но учитывая некоторые юридические сложности, этот срок может быть отсрочен.

Как сообщал svodka.net, Генеральный директор Колумбийской национальной полиции Хорхе Нието в своем Twitter-аккаунте сообщил, что полиция Колумбии изъяла у наркоторговцев рекордную партию кокаина весом в 12 тонн .

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