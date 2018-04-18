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Роскомнадзор грозит заблокировать Facebook
18.04.2018 08:20
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Роскомнадзор грозит заблокировать Facebook

Соцсеть Facebook может оказаться заблокированной в РФ еще в 2018 году.
Роскомнадзор грозит заблокировать Facebook Фото: gettyimages.com

Об этом заявил в интервью российской газете "Известия" глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет DW.com .

Чиновник перечислил пункты, которые "должны быть выполнены" компанией до конца 2018 года. В их числе локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удаления запрещенной информации, а также "соблюдение других законов".

"Если ничего из этого или что-нибудь из этого не будет выполнено, или Российское государство не будет проинформирован о намерении провести такие действия, то, конечно, встанет вопрос о блокировании", - заявил Жаров.

Он также сообщил, что регулярно встречается с представителями Facebook, и в феврале 2018 на очередных переговорах он еще раз подтвердил позицию ведомства.

Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.

В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 15000000 IP-адресов, по которым жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти к половине IP-адресов сервиса Amazon.

При этом основатель и хозяин компании, владеющей Telegram, Павел Дуров на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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