|ИноСМИ: атака США на Сирию провалилась, теперь этим займется Европа
|18.04.2018 08:23
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Также бомбардировка практически никак не повлияла на ход гражданской войны и вряд ли даже позволила достичь изначальной цели, то есть уничтожения запасов химического оружия, якобы имеющихся у сирийского лидера Башара Асада.
Как говорится в переданном в переводе ИноТВ материале пишет Die Zeit, удар был очень сдержанным, продолжает издание. Целью не было вмешательство в войну или смена режима, а просто “заявление“, поясняет автор статьи.
Таким образом Запад предупредил Асада.
К атаке западных политиков сподвигло не только “моральное возмущение“, но и внутриполитические причины, продолжает издание. Таким образом глава Белого дома попытался отвлечь внимание от критики в свой адрес в США. Теми же мотивами в определенной степени руководствовались премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон.
По сравнению с ситуацией в Сирии холодная война было довольно простым конфликтом, пишет автор. Тогда существовало только два лагеря, два противника, как в шахматах.
Сейчас же в “большую игру“ играют не только крупные державы, но и региональные. Свои интересы в Сирии продвигают Турция, Саудовская Аравия, Израиль, а также Иран.
Урегулировать конфликт военным путем невозможно, убежден немецкий журналист. Такой подход может вызывать «мировой пожар», считает он.
Германия не принимала военного участия в бомбардировке Сирии, но у нее есть все основания — особенно на фоне миграционного кризиса — настаивать на возобновлении мирного дипломатического процесса, зашедшего в тупик в Женеве и Астане.
Но не стоит полагать, что новые антироссийские санкции сдвинут ситуацию с мертвой точки, что Москва уступит во всем. В конце в лучшем случае удастся добиться компромисса. И для этого Западу придется пойти на уступки.
Так как Америка дискредитировала себя как надежный партнер, теперь ею должна заняться Европа.
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