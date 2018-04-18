Чиновники взялись переписывать систему регистрации места проживания. Офис реформ административных услуг обнародовал соответствующий проект закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания», регламентирующий процесс прописки и выписки граждан и их детей. «Вести» вместе с юристами разбирались во всех хитросплетениях новой инициативы, нормы которой, в случае успешного голосования в Раде, вступят в силу 1 января 2020 года.

НА РЕГИСТРАЦИЮ — МЕСЯЦ

Документом вносится ряд изменений в систему регистрации места проживания в Украине. Например, при выписке дается месяц для постановки на новое место регистрации (раньше на это давалось 10 дней).

Владельцам новых ID-карт документ менять не придется — все данные внесут в электронный чип. А вот обладателям паспорта-книжечки необходимо будет проштамповаться.

На регистрацию новорожденных дадут три месяца (если не успели — автоматически зарегистрируют с матерью).

В проекте закона прописан алгоритм действий для тех, кто живет в нескольких местах проживания.

«В этом случае необходимо зарегистрировать только одно из них, по своему усмотрению. Впрочем, в некоторых ситуациях (призывники, должники, участники судебного процесса), в случае проживания более одного месяца в другом месте, нужно уведомить орган регистрации о месте своего фактического проживания.

Сделать это можно будет онлайн благодаря созданию единой информационной системы», — рассказал младший адвокат Eterna Law Филипп Тараненко.

С ПРОВЕРКОЙ ПРИДУТ ДОМОЙ

Отдельный пункт отведен внесению ложных данных о себе или детях. Если органы регистрации что-то заподозрят, то на свое суждение смогут приостановить или аннулировать регистрационные действия. При необходимости даже отправить инспектора домой к заявителю, чтобы проверить поданную им информацию.

Проверку сможет инициировать и руководство школы, если там нужна будет информация о месте регистрации ребенка.

Согласно проекту закона, в зоне риска могут оказаться те, у кого регистрация или выписка были хотя бы один раз аннулированы за последние три года; кто слишком часто перерегистрировался (три раза за год); если ребенок зарегистрирован без родителей или других законных представителей; если есть подозрения о проживании в жилье более трех семей (сопоставят фамилии, возраст, пол).

В день принятия решения о проверке регистрационные действия приостанавливаются или аннулируются.

Прежде только ревизоры попросят в течение пяти дней письменно прислать пояснения и все возможные доказательства своего законного проживания в жилье или лично пригласить проверяющих, указав две возможные даты и время для инспекции.

О решении осмотреть квартиру известят в течение 15 дней. А по результатам проверки, во время которой может вестись видеозапись, составят акт.

Если после проверки данных выявят несоответствие — регистрацию остановят, а заявителя оштрафуют. За подачу недостоверных сведений о регистрации места жительства придется заплатить от 1700 грн до 3400 грн (ранее такие действия не наказывались и в жилье можно было прописать сколько угодно человек).

Значительно увеличились штрафные санкции и за проживание без регистрации или уведомления органа регистрации: с 17–51 грн до 340–850 грн.

«ЭТО ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН»

Согласно новому закону, прописка и выписка будут осуществляться по декларативному принципу, то есть исходя из тех документов, которые подал заявитель. Проверять информацию будут выборочно.

«Декларативный принцип регистрации имеет очень тонкую грань между быстрыми и легкими условиями такой регистрации, а также тотальным контролем государства за своими гражданами и различными злоупотреблениями.

Порядок внедрения таких механизмов может вызвать особое вмешательство органов регистрации в личную жизнь граждан», — считает адвокат АО «Артиус» Ксения Железняк.

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