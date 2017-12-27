Несмотря на то, что этом году бюджет на субсидии увеличивали дважды, денег все равно не хватает, передает со ссылкой на .

Как заявляют международные и украинские эксперты, программу субсидий придется сокращать.

Известно, что субсидии украинцам рассчитывают два раза в год: на отопительный и неотопительный сезоны. Но из-за пересчета пенсий без субсидий могут остаться даже пенсионеры, которые в результате осовременивания получили «прибавку» от 1 тыс. грн и более. Также скидку заберут у тех, кто сделал покупку на сумму от 50 тыс. грн и у кого существенно вырос доход.

Следует отметить, что первые шаги на пути к адресной проверке субсидиантов уже сделаны.

Так, Министерство социальной политики разработало законопроект «О социальных инспекторах». Если его примут, уже в следующем году к субсидианту домой может «нагрянуть ревизор». И если окажется, что в квартире есть новая дорогостоящая техника и свежий ремонт, инспектор имеет право лишить семью субсидии.

Кроме того, как выяснилось, в некоторых городах Украины уже сейчас субсидии получают 60% населения — это катастрофическая ситуация, уверена координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко.

«Нормальной будет ситуация, когда у нас будет 20−30% — не больше. Но когда в стране 60% — это ненормально. Тут вопрос еще в том, насколько реально бедны эти люди. То есть необходима верификация субсидиантов, единая база, синхронизация со всеми реестрами, чтобы проверить. Не может считаться бедным человек, у которого нет высокой «белой“ зарплаты, но у него есть квартира стоимостью $100 тыс. и две машины», — считает знаток.

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