Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает Daily News Hungary .

Сийярто отметил, что в данное заявление венгерская сторона предложила внести изменения. По его словам, Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.

"У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию", - заявил Сийярто.

Как сообщалось, 30 октября в Одессе Североатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы НАТО посетят постоянную противоминную группу (SNMCMG2). После Столтенберг выступит с речью у курсантов военно-морской академии в Одессе.

Отмечается, что 31 октября в Киеве генеральный секретарь НАТО проведет заседание комиссии НАТО - Украина с президентом Владимиром Зеленским и выступит с речью в парламенте.

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