Сначала субсидии монетизируют для домохозяйств с индивидуальным отоплением. Позже процесс запустят для тех, кто проживает в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире 112 Украина заявил, что монетизацию субсидий для домохозяйств планируют провести в два этапа. , информирует svodka.net.

«На первом мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений. Им мы планируем выдавать средства, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг», − отметил Рева.

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

«Следующий этап, − выдавать тем, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление. Там, мы считаем, должны быть спецсчета, с карточками, потому что если, например, вы не платите за жилищно-коммунальные услуги и у вас индивидуальное отопление, вас исполнитель услуги может в любой момент просто лишить этой услуги. Для того, чтобы ее восстановить, вам надо заплатить», − подчеркнул министр.

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Рева отметил, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

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