Водителям, которые не отодвигают рюмку перед тем, как сесть за руль, стоит приготовиться к новым правилам, в частности к наказаниям за вождение в нетрезвом состоянии.

В Украине заработали обновленные правила дорожного движения и санкции, которые мало кому понравятся, сообщает со ссылкой на

В 2018 году , Мининфраструктуры, , Укртрансбезопасность и полиция разработают изменения, которые будут направлены на повышение уровня безопасности на украинских дорогах.

В частности, будут пересмотрены положения относительно вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, скорости езды и использования средств связи во время управления автомобилем.

Также стоит помнить, что изменились и правила пользования средствами пассивной безопасности, в том числе мотоциклетных шлемов.

В 2018-2019 годах планируется разработать проект концепции единой Национальной базы данных дорожного движения. Она будет включать в себя данные о дорогах, анализ рисков, анализ участков концентрации , показатели безопасности, сведения об организации дорожного движения, водителей, ТС.

Что касается пешеходов, здесь также предусмотрены изменения, в частности украинцам напоминают, что часто пешеходы, которые грубо нарушают ПДД, провоцируют серьезные аварии. По ним также применят санкции.

Уже в следующем году должна заработать автоматическая система фиксации нарушений и штрафов.

Кроме того, государство обязалось повысить контроль за перевозчиками и водителями общественного транспорта, относительно надлежащего выполнения услуг по перевозке граждан.

Новым законопроектом предусмотрено также и установление нормативные требования для того, чтобы не допускать внесении в процессе эксплуатации изменений в конструкцию ТС, что ухудшают характеристики их безопасности и экологичности.

Эти изменения являются планом мероприятий по реализации Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Он утвержден распоряжением Кабмина от 28 марта 2018 года № 231-р.

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