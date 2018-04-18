За прошлые сутки, 17 апреля, вооруженные группировки совершили 45 обстрелов позиций ВСу, в результате чего один воин погиб и еще трое защитников получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В частности, на луганском направлении из запрещенной 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия соперник обстрелял наши укрепления возле Зайцево. Кроме того, из 120 мм минометов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов – в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Луганского", - отметили в штабе.

На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Водяного и Гнутово, а минометы калибра 82 мм и гранатометы – применил по защитникам Новотроицкого.

Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Шахты "Бутовка", Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки, из вооружения БМП – под Водяным и Павлополем, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Опытного и Лебединского, а стрелкового оружия – возле Широкино и Невельского. А опорные пункты ВСУ неподалеку от Гнутово и Лебединского обстреливал снайпер.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, во вторник, 17 апреля, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли сотрудников Донецкой фильтровальной станции , в результате которого пять человек получили ранения.

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