По словам очевидцев, в Башкирии подросток атаковал школьников и учителей, а потом попытался поджечь кабинет информатики. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Учителя вывели детей из здания, после чего в школе начался пожар Скриншот: UFA1ru / YouTube По словам очевидцев, подросток с ножом забежал в школу и напал на девушку. Та выпрыгнула из окна. После инцидента учителя вывели всех детей из здания. Вскоре в одном из классов начался пожар. По предварительной информации, нападавший учится в девятом классе.Источник в экстренных службах сообщил "РИА Новости", что ученик пытался поджечь кабинет информатики. По его словам, площадь возгорания составила около квадратного метра. Подозреваемого задержали.Телеграм-канал Mash без указания источников сообщил, что в результате нападения пострадали четыре человека, в том числе один учитель и нападавший. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки поджечь детей вывели учителя в школе Теги: мир