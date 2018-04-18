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Директор ЦРУ лично летал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном
18.04.2018 08:28
Директор ЦРУ лично летал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном
США ведут тайные переговоры с КНДР
Директор ЦРУ Майк Помпео совершил сверхсекретный визит в Северную Корею для встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном в качестве посланника президента США Дональда Трампа
Директор ЦРУ лично летал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном Ким Чен Ин. Фото: telegraf-EPA

Об этом, ссылаясь на источники, непосредственно знают о поездке, сообщает The Washington Post .

Необычная встреча одного из самых доверенных эмиссаров Трампа и северокорейского диктатора является частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном о денуклеаризации, сообщили источники на условиях анонимности.

"Я чувствую оптимизм, что правительство Соединенных Штатов может организовать условия для этого надлежащим образом, чтобы президент и северокорейский руководитель могли провести этот разговор [которая] поставит нас на путь достижения дипломатического результата, которого Америка так отчаянно - Америка и мир так отчаянно нуждаются", - заявил Помпео в Комитете по международным отношениям Сената на прошлой неделе во время слушаний об утверждении его на пост госсекретаря США.

Ранее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп сообщил, что США и Северная Корея ведут прямые переговоры на "очень высоком уровне" об организации его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, для проведения встречи рассматриваются пять различных мест, а состоится она в конце мая или в начале июня.

Напомним, что г лава Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с руководством Трудовой партии Кореи , которую он возглавляет, будущий разговор с США. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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