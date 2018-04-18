|Чрезвычайное положение в Турции: СНБ принял решение
|18.04.2018 08:29
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Турецкий Совет национальной безопасности принял решение, согласно которому предлагает руководству страны продолжить чрезвычайное положение еще на три месяца. Об этом сообщает со ссылкой на Daily Sabah.
Решение уже направлено в парламент и, скорее только, по информации издания, парламентарии примут его, как можно быстрее.
Как сообщал Европейская комиссия признала неудовлетворительным
степень готовности Турции к вступлению в Европейский Союз .
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