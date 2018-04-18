|В России очередное школьное ЧП: школьник напал с ножом на учительницу и поджег класс (видео)
|18.04.2018 08:31
|
Уже известно, что ранены четыре человека. Школьник был вооружен ножом, сообщается в Telegram-канале Mash.
Затем парень также поджег класс. По предварительным данным, одной из учениц пришлось выпрыгнуть из окна. В результате она серьезно пострадала.
Также пострадала учительница, которая преподавала информатику. Екатерина Першина была признана «Учителем Года-2017″ в Стерлитамаке. Она получила тяжелые ножевые ранения.
В итоге, ученик еще и попытался покончить с собой, полоснув себя по горлу.
В сети появилось первое видео с места событий.
На данный момент между раненых — сам нападавший, а также две ученицы и учитель.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями