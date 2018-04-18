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В России очередное школьное ЧП: школьник напал с ножом на учительницу и поджег класс (видео)
18.04.2018 08:31
В России очередное школьное ЧП: ученик напал с ножом на учительницу и поджег класс (видео) В Башкирии (Россия) в городе Стерлитамак ученик напал на школу.

Уже известно, что ранены четыре человека. Школьник был вооружен ножом, сообщается в Telegram-канале Mash.

Затем парень также поджег класс. По предварительным данным, одной из учениц пришлось выпрыгнуть из окна. В результате она серьезно пострадала.

Также пострадала учительница, которая преподавала информатику. Екатерина Першина была признана «Учителем Года-2017″ в Стерлитамаке. Она получила тяжелые ножевые ранения.

В итоге, ученик еще и попытался покончить с собой, полоснув себя по горлу.

В сети появилось первое видео с места событий.

На данный момент между раненых — сам нападавший, а также две ученицы и учитель.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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