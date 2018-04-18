Уже известно, что ранены четыре человека. Школьник был вооружен ножом, сообщается в Telegram-канале Mash.

Затем парень также поджег класс. По предварительным данным, одной из учениц пришлось выпрыгнуть из окна. В результате она серьезно пострадала.

Также пострадала учительница, которая преподавала информатику. Екатерина Першина была признана «Учителем Года-2017″ в Стерлитамаке. Она получила тяжелые ножевые ранения.

В итоге, ученик еще и попытался покончить с собой, полоснув себя по горлу.

В сети появилось первое видео с места событий.

На данный момент между раненых — сам нападавший, а также две ученицы и учитель.

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