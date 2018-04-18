Когда надо что-то скрыть или кого-то поссорить в Украине берутся за язык, расовый вопрос или веру - срабатывает железно. Об зтом заявил политолог Виктор Небоженко.

"Священники разных конфессий не доверяют президенту Порошенко точно так, как и еще 85% населения Украины.

Не выполнив ни одно из своих обещаний, этот человек берется за «святое дело» - объединение церквей.

Все к чему прикасается Порошенко, кроме личной выгоды, несет на себе печать неудачи или катастрофы. Все за что берется президент Порошенко превращается в пиар-акцию или коммерческий проект.

Поэтому, пусть для начала, демонстративно порвет свои коммерческие, политические и личные отношения с Московским патриархатом, а потом берется за Украину. Пусть покажет пример для миллионов верующих и публично решится на "личную автокефалию" от Кремля¸ а потом позовет всех остальных. Это было бы справедливо.

Неожиданная борьба президента Порошенко за украинскую автокефалию легче, чем проведение реформ или борьба с собственными коррупционерами - доказано историей.

Когда надо что-то скрыть или кого-то поссорить берутся за язык, расовый вопрос или веру - срабатывает железно.

И, наверняка, Кремль знал об этой пиар-идее Порошенко раньше, чем сам украинский президент.

Иначе говоря, автокефалия, в исполнении старого друга московских попов, может быть чекистской операцией, игры на опережение, что позволит Кремлю надолго погрузить церковный вопрос в Украине в пучину межконфессиональных конфликтов." - Заявил Виктор Небоженко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко объявил о начале процедуры создания единой Украинской православной поместной церкви. При этом Порошенко уточнил, что "это не церковный, а государственный вопрос".

Главные тезисы президента можно свести к четырем пунктам:

1. Порошенко сказал, что у него была продолжительная встреча с патриархом Варфоломеем и членами Синода Константинопольского патриархата. И те якобы дали свое согласие на создание в Украине автокефальной православной церкви.

2. В этом вопросе огромное значение отводится единству в стане просителя. Поэтому с соответствующим обращением к Варфоломею уже выступили представители Киевского патриархата (Порошенко показал подписанный документ) и непризнанной Автокефальной церкви (у них был собор, итогом которого также стало согласованное обращение иерархов УАПЦ к Константинопольскому патриарху).

На очереди – обращение к Варфоломею от имени президента и парламента Украины.

3. Как сказал Порошенко, епископы "других церквей" тоже могут присоединиться к процессу – имея в виду, вероятно, каноническую УПЦ.

4. Порошенко надеется, что после передачи всех обращений в Фанар (резиденция Варфоломея. – Прим. ред.) решение Константинополем будет принято до празднования 1030-летия Крещения Руси.

"Короткое резюме сегодняшнего перформанса, исключительно по факту сказанного ПП.

Президент Порошенко собрал глав парламентских фракций и сообщил, что государство во главе с президентом намерено создать негосударственную неединую нецерковь во имя Независимости.

Ну и для этого ему нужна помощь Верховной Рады." - Заявил журналист Николай Моисеенко.

"Вчерашние заявления текущей власти являются доказательством того, что она сейчас откровенно предает Единую американскую протестантскую церковь, прихожанами которой являются Трамп и другие наши партнеры.

Подскажите там кто-нибудь, что Константинополь это Стамбул сейчас, то есть кремлевская ось." - посоветовала политический знаток, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

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