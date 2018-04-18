Импортеры активно заполняют полки супермаркетов, и все больше украинских потребителей предпочитают отведать именно импортный продукт

В 2017 году Украина произвела на 40% меньше тихих и игристых вин, чем в 2013 году. При этом если рынок тихих вин после обвала в 2014 году постепенно рос, то сегмент игристых вин можно назвать волатильным. В 2017 году производство тихих вин в Украине выросло на почти 1,5% по сравнению с 2016 годом. Производство игристых вин сократилось на 24%. Основная причина — покупать шампанское стали гораздо реже, даже в период праздников. Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting, информирует svodka.net.

На сегодняшний день крупные украинские производители вина активнее только работают в трех сегментах:

Первый — переработка винограда на виноматериал и дальнейший его экспорт в соседние страны (в основном — Россию и Грузию).

Второй — разлив импортного вина по бутылкам для дальнейшей реализации в Украине. По такой схеме в Украину попадает недорогое вино, произведенное в Чили и Молдове, после чего в розничных сетях реализуется по конкурентным ценам как, собственно, молдавское и чилийское.

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Третий сегмент ориентирован на локальный рынок. Он включает в себя производство преимущественно недорогих вин из дешевых виноматериалов разного качества обработки.

Помимо этого, есть еще производство так называемых элитных вин. Их доля в общем объеме украинского производства незначительна — менее чем 0,5%.

Качественные импортные вина на сегодня доступны в широком ассортименте в умеренном ценовом диапазоне — в пределах 100-150 гривен за бутылку можно найти вина, имеющие высокую оценку между потребителей на профильных ресурсах. Импортеры активно заполняют полки супермаркетов, и все больше украинских потребителей предпочитают отведать именно импортный продукт. По соотношению цена/качество импортные вина существенно опережают украинские.

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