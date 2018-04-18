Российская певица Глюк'oZa рассказала, что в возрасте 12 лет вместе с друзьями принимала различные наркотические вещества. Глюк'oZa: Я прибегала к наркотикам для того, чтобы они усиливали мои чувства, эмоции Фото: chistyakova_ionova / Instagram Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Super."Я прибегала к наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино", – объяснила певица.Глюк'oZa призналась, что попробовала все психотропные вещества, которые существуют."Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. Я пробовала героин несколько раз, но потом прекратила, потому что видела, как погибают люди", – рассказала она.Как отметила певица, в подъезде ее дома "употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали".Глюк'oZa вспомнила ситуацию, когда под воздействием галлюциногенных грибов она "целовала машину часов пять".Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.С 2006 года певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. 8 мая 2007 года у них родилась дочь Лидия, 8 сентября 2011 года – Вера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки певица что глюкoza все она Теги: новости