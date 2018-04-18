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"Клей, бензин, грибы, экстази, героин". Глюк"oZa призналась в употреблении наркотиков
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18.04.2018 08:35
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Российская певица Глюк'oZa рассказала, что в возрасте 12 лет вместе
с друзьями принимала различные наркотические вещества.
Глюк'oZa: Я прибегала к наркотикам для того, чтобы они
усиливали мои чувства, эмоции Фото: chistyakova_ionova / Instagram
Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Super."Я прибегала
к наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства,
эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино", –
объяснила певица.Глюк'oZa призналась, что попробовала все
психотропные вещества, которые существуют."Там был и клей, и
бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. Я
пробовала героин несколько раз, но потом прекратила, потому что
видела, как погибают люди", – рассказала она.Как отметила
певица, в подъезде ее дома "употребляли абсолютно все, от мала до
велика, все соседи торчали".Глюк'oZa вспомнила ситуацию, когда под
воздействием галлюциногенных грибов она "целовала машину часов
пять".Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7
июня 1986 года.С 2006 года певица замужем за бизнесменом
Александром Чистяковым. 8 мая 2007 года у них родилась дочь Лидия,
8 сентября 2011 года – Вера.
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