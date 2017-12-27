Правительство Саудовской Аравии привело в исполнение смертный приговор мужчине, который является виновником смертельного ДТП, передает Лента.ру .

Известно, что смертная казнь была осуществлена в Эр-Риярде еще 25 декабря. Тем не менее, об этом стало известно только на следующий день. Согласно вынесенному приговору, 45-летнему Мухаммеду аль-Кахтани отрубили голову.

Мужчину подозревали в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел еще в 2013 году.

Тогда аль-Кахтани, находясь за рулем своего джипа, врезался в другое авто, в котором находилось семь человек. Все они являлись членами одной семьи. В результате аварии погибли шестеро из них, в том числе и дети, а выжила только шестилетняя девочка.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве на Броварском проспекте автомобиль врезался в отбойник.

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