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Starbucks в день закроет 8 тыс. Кофеен в США для тренинга работников за "расовый скандал"
18.04.2018 08:36
Starbucks в день закроет 8 тыс. Кофеен в США для тренинга работников за "расовый скандал"
В одном из кафе безосновательно выгнали двух чернокожих посетителей, вызвав полицию
Компания Starbucks закроет на один день (29 мая) 8 тыс. Кофеен по США, чтобы провести для персонала тренинг о расовой дискриминации.
Starbucks в день закроет 8 тыс. Кофеен в США для тренинга работников за "расовый скандал"

"Starbucks предоставит почти 175 тыс. Сотрудникам учебные материалы о том, как предотвратить расовой дискриминации в сети кофеен", - сообщает Reuters.

Тем не менее 6 тыс. Кофеен останутся открытыми.

Решение о проведении тренингов было принято после "расового скандала" в кафе Starbucks в Филадельфии, штат Пенсильвания. Работники заведения безосновательно выгнали двух чернокожих посетителей, вызвав полицию.

Поэтому в США состоялся ряд протестов, которые призывали к бойкоту компании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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