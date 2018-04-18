В одном из кафе безосновательно выгнали двух чернокожих посетителей, вызвав полицию

"Starbucks предоставит почти 175 тыс. Сотрудникам учебные материалы о том, как предотвратить расовой дискриминации в сети кофеен", - сообщает Reuters.

Тем не менее 6 тыс. Кофеен останутся открытыми.

Решение о проведении тренингов было принято после "расового скандала" в кафе Starbucks в Филадельфии, штат Пенсильвания. Работники заведения безосновательно выгнали двух чернокожих посетителей, вызвав полицию.