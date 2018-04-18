|Starbucks в день закроет 8 тыс. Кофеен в США для тренинга работников за "расовый скандал"
|18.04.2018 08:36
|
В одном из кафе безосновательно выгнали двух чернокожих посетителей, вызвав полициюКомпания Starbucks закроет на один день (29 мая) 8 тыс. Кофеен по США, чтобы провести для персонала тренинг о расовой дискриминации.
"Starbucks предоставит почти 175 тыс. Сотрудникам учебные материалы о том, как предотвратить расовой дискриминации в сети кофеен", - сообщает Reuters.
Тем не менее 6 тыс. Кофеен останутся открытыми.
Решение о проведении тренингов было принято после "расового скандала" в кафе Starbucks в Филадельфии, штат Пенсильвания. Работники заведения безосновательно выгнали двух чернокожих посетителей, вызвав полицию.
Поэтому в США состоялся ряд протестов, которые призывали к бойкоту компании.
Поделитесь статьей с друзьями