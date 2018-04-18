В Раде приступили к самореформе — первым делом нардепы сократили количество комитетов и изменили систему распределения кресел в них. В будущем хотят разрешить спикеру подменять президента.

Что сделано

Дорожную карту реформ Верховной Рады из 52 пунктов Европарламент представил в феврале 2016-го. Всего через месяц украинский парламент поддержал рекомендации Европы, отдав за них 240 голосов. Спустя два года нардепы перешли к активной фазе реформы и 5 апреля приняли в первом чтении законопроект о сокращении числа комитетов. По новым правилам следующий созыв ВР не сможет создать больше 20 комитетов (сегодня их 27), а названия и профиль их работы должны совпадать со сферами деятельности министерств. Например, сейчас есть комитеты по стандартизации связи, по правам человека и нацменьшинств, а министерств таких нет. При этом Кабмин не сможет создать больше двух десятков министерств (сейчас их 19). В пояснительной записке к закону говорится, что эта норма поможет наладить взаимосвязь между парламентскими комитетами и исполнительной властью и сделать законодательную работу более эффективной.

Вторая норма, принятая в первом чтении, касается распределения парламентариев по комитетам. Теперь кресла их глав, заместителей и секретарей будут распределятся между партиями пропорционально, в зависимости от количества депутатских мандатов.

«Важно, что теперь и представители оппозиционных фракций смогут претендовать на пост главы комитета. В нынешних условиях это практически невозможно: ключевое влияние на распределение руководящих должностей сегодня — у фракций коалиции. Поэтому сейчас результат распределения зависит от договоренностей и компромиссов, а это не всегда соответствует пропорциональному представительству», — говорит представитель Общественной сети ОПОРА Анатолий Бондарчук.

Спикер вместо гаранта

Своего часа ждут еще несколько законопроектов, зарегистрированных в Раде. Один из них позволит создать в парламенте новый орган — Совет комитетов. Он будет формировать повестку дня и расписание заседаний для нардепов. А вот комитет, который будет заниматься вопросам конституционного права, получит возможность возвращать законопроекты авторам. Среди предложенных норм многие касаются работы оппозиции. В частности, все не вошедшие в коалицию фракции смогут создать объединенную оппозицию, у которой будет право влиять на госбюджет, а также создавать парламентское оппозиционное правительство (его члены будут нарабатывать свои предложения по работе официального Кабмина). Еще один из законопроектов значительно расширит права спикера ВР. Он получит право подписывать законы вместо президента, если последний не подписал его в течение 15 дней после получения или не вернул его в Раду с замечаниями. Наконец, любителей голосовать карточкой другого нардепа предлагают сажать в тюрьму на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности до пяти лет.

Профессионализм, спам и комитеты

«Нам нужно сначала дорасти до повышения профессионального уровня парламентариев, а потом уже дискутировать о каких-то технических изменениях работы ВР, — считает политолог Евгений Магда. — Да, была красивая презентация в 2016 году в Брюсселе, но я не вижу в нынешнем созыве перспективы реформирования парламента. О чем можно говорить, если у нас каждую пленарную неделю в один из дней депутатов распускают преждевременно, потому что не удалось собрать кворум».

А политэксперт МЦПИ Игорь Петренко настаивает, что сейчас в первую очередь необходимо бороться с законодательным спамом.

«В дорожной карте предлагается ограничить двадцатью количество законопроектов, которые выносятся на одну пленарную неделю. На сегодняшний день на рассмотрение выносится порядка ста документов, из которых принимается 8—12, — объясняет Петренко. — Кроме того, нам стоит увеличить полномочия комитетов. Если посмотреть на США, то там комитеты — очень важная структура, которая может в любой момент вызвать на свое заседание любого руководителя, вплоть до министра».

Рада: финбюро и масло

Вчера на согласительном совете спикер ВР Андрей Парубий рассказал, чем на этой сессионной неделе займутся нардепы.

«В первый пленарный день предлагается рассмотреть блок вопросов ядерной политики и безопасности. Это пять вопросов и они довольно простые. Второй блок — вопросы экологической политики», — отметил Парубий.

Спикер также добавил, что на четверг запланировано рассмотрение вопросов аграрной политики и интеллектуальной собственности.

Замглавы фракции БПП Сергей Березенко напомнил, что парламент должен уже сегодня рассмотреть вопрос создания Нацбюро финансовой безопасности. Ранее этот законопроект президент Украины признал неотложным. Предполага­ется, что бюро заменит на­логовую милицию и, по словам главы Минфина Александра Данилюка, в первую очередь сосредоточится на раскрытии схем уклонения от налогов. Кроме того, нардепы считают, что на этой неделе необходимо решить кадровые проблемы — назначить судей Конституционного суда, членов ЦИК и аудитора НАБУ от парламента. Рассмотрение этих вопросов запланировано на четверг.

В свою очередь некоторые депутаты настаивают, чтобы на этой неделе рассмотрели законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Эта норма предполагает штраф для производителей, которые используют пальмовое масло, до 1700 грн.

Оппозиционные парламентарии напомнили, что, согласно регламенту, 1 апреля должна была быть подана бюджетная резолюция на 2019 год. Напомним, в этом документе прописаны цифры, на основе которых будет формироваться госбюджет на следующий год.

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