Украина рассмотрит возможность соглашений по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, заявил глава украинского минфина Александр Данилюк в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он признал, что Украина «физически не может там присутствовать» и не может изменить данную ситуацию, передает РИА «Новости».

Его спросили, вероятно ли какое-то соглашение по разработке месторождений. Данилюк сказал, что украинская сторона «изучит эти идеи».

«Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это», – сказал украинский министр, отметив, что «просто сидеть и ждать – неправильно».

Он не стал уточнять, идет ли речь о соглашении с международными инвесторами или о договоренностях с российским флотом.

В феврале врио главы государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк заявил, что Россия «незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря». По словам Кирилюка, до 2014 года запасы на шельфе Черного моря «составляли от 100 до 300 млрд куб. метром газа», а после территория украинской части шельфа «сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. кв. км».

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