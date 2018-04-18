|Starbucks обвинили в расизме: в США на день закроют все кофейни
|18.04.2018 08:41
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Известная сеть кофеен Starbucks в конце мая прекратит работу в более чем 8 тысяч своих заведений в США, сообщает ВВС.
Стоит отметить, что такие меры были приняты, чтобы провести инструктаж персонала после недавнего расового скандала в Филадельфии.
По данным источника в одном из заведений Starbucks работники вызвали правоохранителей, чтобы выпроводить двух чернокожих мужчин, которые не сделали заказ и ожидали своего знакомого.
Полиция доставила мужчин в наручниках в участок, однако обвинения им не предъявили. Глава Starbucks Кевин Джонсон заявил, что извинился от лица компании.
Теперь все кофейни и офисы Starbucks в США 29 мая будут закрыты, чтобы 175 тысяч сотрудников прошли инструктаж о недопустимости дискриминации. Это обойдется компании примерно в 20 млн долларов убытков.
Как сообщал svodka.net ранее, компанию H&M обвинили в расизме из-за худи с надписью "Крутейшая обезьяна в джунглях", которую рекламировал темнокожий мальчик. Магазин извинился, убрал рекламу и товар с сайта, но все равно лишился поддержки знаменитостей, вроде Леброна Джеймса и The Weeknd.
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