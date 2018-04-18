Десять российских шпионов арестовали в Эстонии за последние два с половиной года, пишет со ссылкой на .

Об этом говорится в ежегодном отчете Службы внутренней безопасности Эстонии (KAPO).

Только в 2017 году за решетку посадили 4 разведчиков из . Среди них оказался и агент спецслужбы, который просил политического убежища, а также лицо, обвиненное в попытке хакерского взлома компьютерных сетей эстонского правительства.

В КАРО назвали имя одного из задержанных. Им оказался Михаил Петров, который долгое время работал тренером по боевым искусствам в Пскове. Выяснилось, что на самом деле он был агентом, завербованным .

Согласно данным эстонской разведки, Петров сотрудничал с с 90-х годов. Он собирал информацию о зданиях, сотрудниках и автомобилях KAPO, а также о лицах, контактирующих с ее офицерами. Шпиона приговорили к 5 годам тюрьмы.

Среди других осужденных оказался 29-летний Альберт Проворников. Его завербовала для получения информации о постах эстонской полиции и пограничников, а также об объектах, принадлежащих KAPO и Куперьянивському пехотному батальону эстонской армии.

«В отчете также подробно описаны аресты двух человек, которые сотрудничали с российской военной разведкой. Одним из них является Артем , которого обменяли на эстонского бизнесмена, ранее осужденного в России за шпионаж. KAPO сообщила, что второй завербованный ГРУ — это 40-летний Илья Тихановський, на прошлой неделе его признали виновным в заговоре против Эстонии и приговорили к 4 годам тюрьмы», — сообщают СМИ.

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