Депутат Госдумы России от КПРФ Юрий Афонин заявил, что США и их союзники пытаются навязать миру свои правила, имея "всего лишь" 40% мирового ВВП. Афонин: Наши военные в Сирии совершают героические поступки, но это террористы Скриншот: 60 минут / YouTube "Уступить Соединенным Штатам сейчас, тем более исконно наши территории, где проживают наши граждане, это просто большая ошибка будет. Посмотрите, какая создана сейчас мировая система. США и их союзники, а это, между прочим, только лишь одна седьмая часть населения с 40% ВВП, пытается за счет мощных военных ресурсов диктовать новые правила игры, не обращая внимания на систему ООН, выстроенную после окончания Второй мировой войны", – рассказал депутат.По словам Афонина, часть КПРФ давно предлагает признать террористов "ДНР" и "ЛНР". Он отметил, что западные СМИ и государства уверены, что Россия воюет против Украины на Донбассе, следовательно РФ надо опираться на "социалистические страны", такие как Китай и Боливия."Но в первую очередь нужно развивать свою экономику, вкладывать деньги в свое производство. Мы много говорим, но ничего не делаем. А с точки зрения военного столкновения, мы же никогда не сталкивались еще в нынешнее время с реальным противостоянием регулярным войскам. Вот наши военные в Сирии совершают героические поступки, но это террористы. А помните, когда случился случай с турецким самолетом, когда погибли наши пилоты? Это уже на грани конфликта с государством НАТО", – подчеркнул он.Депутат добавил, что на случай столкновения с НАТО России надо "развивать оборонку" и развивать экономику страны.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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