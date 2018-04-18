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Депутат Госдумы РФ о Донбассе: Уступить США исконно наши территории, где проживают наши граждане, это большая ошибка
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18.04.2018 08:43
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Депутат Госдумы России от КПРФ Юрий Афонин заявил, что США и их
союзники пытаются навязать миру свои правила, имея "всего лишь" 40%
мирового ВВП. Афонин: Наши военные в Сирии совершают
героические поступки, но это террористы Скриншот: 60 минут /
YouTube "Уступить Соединенным Штатам сейчас, тем более исконно наши
территории, где проживают наши граждане, это просто большая ошибка
будет. Посмотрите, какая создана сейчас мировая система. США и их
союзники, а это, между прочим, только лишь одна седьмая часть
населения с 40% ВВП, пытается за счет мощных военных ресурсов
диктовать новые правила игры, не обращая внимания на систему ООН,
выстроенную после окончания Второй мировой войны", – рассказал
депутат.По словам Афонина, часть КПРФ давно предлагает признать
террористов "ДНР" и "ЛНР". Он отметил, что западные СМИ и
государства уверены, что Россия воюет против Украины на Донбассе,
следовательно РФ надо опираться на "социалистические страны", такие
как Китай и Боливия."Но в первую очередь нужно развивать свою
экономику, вкладывать деньги в свое производство. Мы много говорим,
но ничего не делаем. А с точки зрения военного столкновения, мы же
никогда не сталкивались еще в нынешнее время с реальным
противостоянием регулярным войскам. Вот наши военные в Сирии
совершают героические поступки, но это террористы. А помните, когда
случился случай с турецким самолетом, когда погибли наши пилоты?
Это уже на грани конфликта с государством НАТО", – подчеркнул
он.Депутат добавил, что на случай столкновения с НАТО России надо
"развивать оборонку" и развивать экономику страны.Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую
Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных
войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и
финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании
и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ
утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.
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