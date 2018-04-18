Ей было 93 года

Об этом передает ВВС . Информацию подтвердили также в Twitter представителя бывшего президента Джорджа Буша-старшего. Барбара Буш (1925-2018) - была женой 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и 43-го губернатора Флориды Джеба Буша. Возглавляла благотворительный фонд своего имени, занималась развитием образования.

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