|Умерла бывшая первая леди США Барабара Буш
|18.04.2018 08:44
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Ей было 93 годаВ США умерла бывшая первая леди США Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
Об этом передает ВВС .
Информацию подтвердили также в Twitter представителя бывшего президента Джорджа Буша-старшего.
Барбара Буш (1925-2018) - была женой 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и 43-го губернатора Флориды Джеба Буша.
Возглавляла благотворительный фонд своего имени, занималась развитием образования.
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