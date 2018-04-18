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Умерла бывшая первая леди США Барабара Буш
18.04.2018 08:44
Умерла бывшая первая леди США Барабара Буш
Ей было 93 года
В США умерла бывшая первая леди США Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
Умерла бывшая первая леди США Барабара Буш

Об этом передает ВВС .

Информацию подтвердили также в Twitter представителя бывшего президента Джорджа Буша-старшего.

Барбара Буш (1925-2018) - была женой 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и 43-го губернатора Флориды Джеба Буша.

Возглавляла благотворительный фонд своего имени, занималась развитием образования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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