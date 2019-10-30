Продаж землі в Україні. Що думає німецький фермер про скасування мораторію
30.10.2019 16:05
30 октября
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30.10.2019
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Метки: фермеры, агробизнес, Черкащина, рынок земли, немцы.
30 октября
Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні 16 років. Він орендує земельні паї в селян на Черкащині. Ферма Венцля - це історія успіху про те, як заробляти на землі. Як німецький підприємець ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі в Україні?