30 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Нардепы предлагают ввести новые правила военного сбора • В СНБО рассказали, когда в войсках появятся ракетные комплексы "Ольха" и "Нептун" • НБУ поднял тарифы на обеспечение банков наличными • Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий • Продукты, которым утром лучше не попадаться вам на глаза • В Минобороны разъяснили ситуацию с призывом в армию с 18 лет • Зеленский призывает молодежь за границей возвращаться домойвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: фермеры, агробизнес, Черкащина, рынок земли, немцы. 30 октября 133фермеры, агробизнес, Черкащина, рынок земли, немцы. Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні 16 років. Він орендує земельні паї в селян на Черкащині. Ферма Венцля - це історія успіху про те, як заробляти на землі. Як німецький підприємець ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі в Україні? Фоторепортажи Популярные теги футбол, женщины, путешествия, туризм, спорт, митинги, стихийные бедствия, технологии, суд, АТО, дети, НАТО, Сергей Смоленцев, город, заводы, Львов, ВСУ, военная техника, солдат, фотоконкурсы, #Євромайдан, общество, история, мир, уикенд, портрет, авиация, Майдан, Одесса, бизнес, США, экология, политики, Порошенко, юмор, фестивали, автомобили, зима, Саакашвили, ЗСУ, Верховная Рада, выборы, фотоподборки, марш, традиции, учения, война, Карпаты, фотопроект, тест-драйв, беспорядки, музыка, катастрофы, фотографы, протесты, джаз, вера, Путин, Киев, Россия, Дмитрий Дятлов, праздники, кошки, знаменитости, досуг, пейзажи, соревнования, корабли, животные, культура, Нацгвардия, Донбасс, живопись, концерты, Львів, депутаты, дизайн, искусство, ВМС, оккупация, милиция, церковь, политика, Александр Зубко, полиция, Шахтер, люди, фотография, столкновения, парады, выставки, мода, аннексия Крыма, цирк, самолеты, Динамо, архитектура, природа, акции, транспорт Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис футбол, женщины, путешествия, туризм, спорт, митинги, стихийные бедствия, технологии, суд, АТО, дети, НАТО, Сергей Смоленцев, город, заводы, Львов, ВСУ, военная техника, солдат, фотоконкурсы, #Євромайдан, общество, история, мир, уикенд, портрет, авиация, Майдан, Одесса, бизнес, США, экология, политики, Порошенко, юмор, фестивали, автомобили, зима, Саакашвили, ЗСУ, Верховная Рада, выборы, фотоподборки, марш, традиции, учения, война, Карпаты, фотопроект, тест-драйв, беспорядки, музыка, катастрофы, фотографы, протесты, джаз, вера, Путин, Киев, Россия, Дмитрий Дятлов, праздники, кошки, знаменитости, досуг, пейзажи, соревнования, корабли, животные, культура, Нацгвардия, Донбасс, живопись, концерты, Львів, депутаты, дизайн, искусство, ВМС, оккупация, милиция, церковь, политика, Александр Зубко, полиция, Шахтер, люди, фотография, столкновения, парады, выставки, мода, аннексия Крыма, цирк, самолеты, Динамо, архитектура, природа, акции, транспортВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні 16 років. Він орендує земельні паї в селян на Черкащині. Ферма Венцля - це історія успіху про те, як заробляти на землі. Як німецький підприємець ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі в Україні? 30.10.2019



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