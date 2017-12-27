|Сегодня в 12.00 по киевскому времени состоится обмен пленными между Украиной и Россией (фото)
|27.12.2017 10:35
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В среду, 27 декабря, на Донбассе запланирован крупный обмен пленными между украинской стороной и пророссийкими боевиками. Стороны подтвердили намерения обменять заложников по формуле «306 на 74″, и 25 декабря озвучили дату обмена.
Ожидается, что обмен состоится примерно в 12:00 по Киеву. Специально для освобождения украинских военных ряду арестованных боевиков и сепаратистов изменили приговоры. Впрочем, боевики так называемых ДНР и ЛНР согласились отпустить далеко не всех граждан, которых запрашивала украинская стороны. В частности, донецкий блогер Станислав Васин (Асеев) останется ждать своего освобождения в тюрьме боевиков.
Вечером освобожденных узников ожидает теплая встреча на военном аэродроме «Борисполь».
Место обмена сторонами не разглашается. «Апостроф» будет следить за ситуацией, собирая самые свежие данные об обмене.Боевики ЛНР отправляют пленных к месту обменаНа обмен Украина отдаст бразильского боевика ДНР Рафаэля Лусварги.Активисты и неравнодушные решили устроить встречу освобожденных пленных. Присоединяйтесь! 19:00, военный аэродром «Борисполь».
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