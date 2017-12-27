В среду, 27 декабря, на Донбассе запланирован крупный обмен пленными между украинской стороной и пророссийкими боевиками. Стороны подтвердили намерения обменять заложников по формуле «306 на 74″, и 25 декабря озвучили дату обмена.

Ожидается, что обмен состоится примерно в 12:00 по Киеву. Специально для освобождения украинских военных ряду арестованных боевиков и сепаратистов изменили приговоры. Впрочем, боевики так называемых ДНР и ЛНР согласились отпустить далеко не всех граждан, которых запрашивала украинская стороны. В частности, донецкий блогер Станислав Васин (Асеев) останется ждать своего освобождения в тюрьме боевиков.

Вечером освобожденных узников ожидает теплая встреча на военном аэродроме «Борисполь».

Место обмена сторонами не разглашается. «Апостроф» будет следить за ситуацией, собирая самые свежие данные об обмене.

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