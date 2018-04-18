Полиция задержала 16 участников стрельбы в Киевском районе Одессы, которая произошла 17 апреля. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook, передает

"Задержаны 16 человек: 12 со стороны "активистов", 4 - со стороны охраны стоянки, изъято травматическое, огнестрельное оружие и спецсредства", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сообщение о стрельбе по указанному адресу и задымления поступило в полицию в 18:05.

"На место событий был адресован патрульный экипаж, который подтвердил факт событий, и уже в 18:17 был введен в действие план СИРЕНА. В 18:28 план СИРЕНА был снят, оружие – на земле, участники событий – в кандалах, район блокирован. По результатам, два человека получили ранения от примененной травматического оружия (с разных сторон конфликта) и были направлены в медицинское учреждение", - написал Форостяк.

По предварительной правовой квалификации, преступление предусмотренно ч. 4 ст. 296 УК Украины. Сведения об инциденте вносятся в ЕРДР.

Напомним, полицейские задержали участников события со стрельбой в Киевском районе Одессы.

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