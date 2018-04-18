Задержанный при попытке незаконно пересечь границу Украины прежний российский военный сообщил СБУ, что во время службы на ракетном крейсере "Варяг" часто участвовал в переправке в Сирию российских наемников. | Задержанный СБУ россиянин имел при себе награду за участие в военной операции в Сирии Фото: Служба безпеки України / Facebook В спецслужбе сообщили, что россиянин был задержан при попытке нелегально пересечь границу вместе с гражданином Украины. У бывшего российского военного при себе был военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии."Он дал показания сотрудникам СБУ, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере "Варяг" часто участвовал в переправке в Сирию боевиков ЧВК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами", – рассказали в СБУ.В спецслужбе отметили, что продолжают документировать преступления российских наемников на Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинские и международные судебные инстанции.ВИДЕО По данным СМИ, в Сирии воюют наемники ЧВК "Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Весной 2016 года появились первые сообщения, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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