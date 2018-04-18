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Задержанный СБУ россиянин дал показания о переправке РФ наемников "Вагнера" в Сирию
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18.04.2018 08:52
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Задержанный при попытке незаконно пересечь границу Украины прежний
российский военный сообщил СБУ, что во время службы на ракетном
крейсере "Варяг" часто участвовал в переправке в Сирию российских
наемников. | Задержанный СБУ россиянин имел при себе награду
за участие в военной операции в Сирии Фото: Служба безпеки України
/ Facebook В спецслужбе сообщили, что россиянин был задержан
при попытке нелегально пересечь границу вместе с гражданином
Украины. У бывшего российского военного при себе был военный билет
с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии."Он
дал показания сотрудникам СБУ, что во время службы по контракту в
2015-17 годах на ракетном крейсере "Варяг" часто участвовал в
переправке в Сирию боевиков ЧВК "Вагнер" с тяжелым вооружением и
боеприпасами", – рассказали в СБУ.В спецслужбе отметили, что
продолжают документировать преступления российских наемников на
Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в
украинские и международные судебные инстанции.ВИДЕОПо данным СМИ, в Сирии
воюют наемники ЧВК "Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием
Уткиным. Весной 2016 года появились первые сообщения, что на
Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК
"Вагнер". В июне 2017 года США ввели санкции против
военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года Reuters сообщило
об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого
стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада.
Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200
солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.
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