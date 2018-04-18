На Донецком направлении с 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели огонь в районе Водного и Гнутово

Как сообщает пресс-центр АТО , на Луганском направлении с 152 мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия боевики вели огонь близко Зайцев. Из 120 мм минометов террористы стреляли в районе Троицкого, минометы калибра 82 мм и гранатометы применили неподалеку Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции сил АТО у Луганского.

На Донецком направлении с 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели огонь в районе Водного и Гнутово, а минометы калибра 82 мм и гранатометы применили близко Новотроицкого. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО неподалеку Авдеевки, шахты Бутовка, пищевики, Верхнеторецком, Талаковка, Павлополь и Каменки, из вооружения БМП - под Водяным и Павлополь, из крупнокалиберных пулеметов - в районе опытно и Лебединского, а стрелкового оружия - близко Широкино и Невельского. Опорные пункты сил АТО неподалеку Гнутово и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.

В штабе также добавили, что следствие вражеского огня один украинский военный погиб, еще трое были ранены.