В США в возрасте 92 лет умерла бывшая первая леди США Барбара Буш, сообщает Укринформ .

Стоит отметить, что информацию о ее смерти подтвердили в Twitter бывшего президента США Джорджа Буша страшего.

По данным источника, бывшая первая леди США - жена 41-го президента Джорджа Буша-старшего и мать 43-го президента Джорджа Буша-младшего - умерла в возрасте 92 лет.

Ранее сообщалось, что длительное время Барбара сильно болела, но отказалась от дальнейшего лечения и заявила, что хочет провести свои последние дни со своей семьей.

"Я счастливчик, что Барбара Буш была моей матерью. Наша семья будет очень тосковать по ней, и мы благодарны всем за молитвы и добрые пожелания", - отметил Буш-младший и добавил, что его мать заставляла держать себя в руках и смеяться до последнего дня".

Барбара Буш в качестве первой леди сосредоточилась на проблеме грамотности и участвовала в работе нескольких организаций, которые занимались чтением. Она создала Фонд Барбары Буш в поддержку грамотности в семье, продвигавший развитие навыков чтения по всей Америке, особенно у детей.

Кроме этого, она имела 5 детей, 17 внуков и 7 правнуков. На данный момент ее мужу 93 года, таким образом, он стал самым долгоживущим президентом США.

Как сообщал svodka.net ранее, в Чикаго в возрасте 80 лет скончалась вокалистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплс .

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