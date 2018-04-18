|СБУ допросила свидетеля переправки наемников в Сирию военно-морскими силами России
|18.04.2018 08:59
|
Сотрудники Службы безопасности Украины допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании "Вагнера" военно-морскими силами России. Об этом сообщает со сылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.
Бывший военный РФ сообщил сотрудникам СБ Украины, что во время
службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере "Варяг"
часто участвовал в переправке в Сирию боевиков ППК "Вагнер" с
тяжелым вооружением и боеприпасами. Служба безопасности Украины
продолжает документирования преступлений российских наемников в
Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в
украинских и международных судебных инстанций.