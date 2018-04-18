По сообщению пресс-службы Киевской горгосадминистрации -будет ограничено движение всех видов транспорта.

В Киеве 22 апреля ограничат движение всех видов транспорта по случаю 8-го Киевского международного полумарафона, информирует svodka.net.

В столице в связи со спортивно-массовым мероприятием «8-й Киевский международный полумарафон», который состоится 22 апреля, будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

«22 апреля с 09:00 до 14:00 в Киеве состоится спортивно-массовое мероприятие «8-й Киевский международный полумарафон» («8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon»)», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим с 08:00 до 14:00 ограничат движение всех видов транспортных средств по маршруту марафона: Контрактовая площадь — улица Петра Сагайдачного — Боричев спуск — улица Набережно-Крещатицкая — Набережное шоссе — Гаванский мост — улица Набережно рыболовная — мост Северный — улица Трухановская — Парковый мост — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — Боричев спуск — улица Петра Сагайдачного — Контрактовая площадь.

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Кроме того, накануне 21 апреля с 5 часов до 22 часов 22 апреля ограничат движение всех видов транспортных средств на Контрактовой площади для монтажа и демонтажа сцены и специальных конструкций.

«В этом году мы умышленно отказались от дистанции в 10 км ради сокращения времени перекрытия улиц», – отмечают организаторы (Киевского полумарафона – ИФ).

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