Советский и российский актер Владимир Этуш скрутил фигу апосле заявлений о наличии у него проблем с сердцем. Этуш собирается с женой в Европу Фото: Елена Этуш / Facebook Фото, на котором Владимир Этуш запечатлен сидящим дома на диване с бокалом вина и показывающим кукиш, она разместила в Facebook."Сидим дома на диване с бокалом Просекко в руке, читаем СМИ и ржем в голос. "После падения у любимого актера миллионов россиян появились шумы в сердце".После падения, Карл, шумы в сердце. И он их прям "ощутил". Бл... я уже не знаю, плакать или смеяться", – написала она. https://www.facebook.com/vlad.etush/posts/793502054174384 Также Елена Этуш заявила, что они с мужем собираются в Европу, на концерт Мирей Матье. https://www.facebook.com/vlad.etush/posts/793523904172199 Летом 2017 года Этуш оступился и упал перед одной из стоматологических клиник Москвы.Среди работ Этуша в кино – роли в фильмах "Овод", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "12 стульев", "Приключения Буратино".95-летие актер отметил 6 мая 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки этуш елена диване бокалом дома Теги: новости