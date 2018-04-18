|
95-летний Этуш показал кукиш
|
18.04.2018 09:00
|
Советский и российский актер Владимир Этуш скрутил фигу апосле
заявлений о наличии у него проблем с сердцем. Этуш собирается с
женой в Европу Фото: Елена Этуш / Facebook Фото, на котором
Владимир Этуш запечатлен сидящим дома на диване с бокалом вина и
показывающим кукиш, она разместила в Facebook."Сидим дома на
диване с бокалом Просекко в руке, читаем СМИ и ржем в голос. "После
падения у любимого актера миллионов россиян появились шумы в
сердце".После падения, Карл, шумы в сердце. И он их прям "ощутил".
Бл... я уже не знаю, плакать или смеяться", – написала она.
https://www.facebook.com/vlad.etush/posts/793502054174384
Также Елена Этуш заявила, что они с мужем собираются в Европу, на
концерт Мирей Матье.
https://www.facebook.com/vlad.etush/posts/793523904172199
Летом 2017 года Этуш оступился и упал перед одной из
стоматологических клиник Москвы.Среди работ Этуша в кино –
роли в фильмах "Овод", "Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика", "12 стульев", "Приключения Буратино".95-летие
актер отметил 6 мая 2017 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира