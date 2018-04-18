2017 в рейтинге Global Firepower Украина заняла 30 место

Рейтинг опубликован на сайте компании .

Международная компания Global Firepower, ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 29 место с 136 Рядом с украинской армией на 28 месте Греция, а на 30-м Чехия. Первое место заняла армия США, второе - РФ, а третье - Китай.

Составляя рейтинг, Global Firepower учитывала 55 индивидуальных факторов. По их системой оценивания, меньше, но технологически продвинутые, армии конкурируют с большими, но не такими развитым.

Рейтинг зависит не от общего количества оружия (хотя это фактор), а от разнообразия вооружений в количестве, обеспечивающем лучший баланс имеющегося оружия. Например, стратегическая и тактическая ценность наличии 100 минных тральщиков в одной армии не равна наличии 10 авианосцев в другой.

Ядерный запас не учитывался, но страны, которые его имеют получили бонусные баллы. Страны с большим количеством населения получили высшие рейтинги, из-за наличия персонала для поддержкой и войны и промышленности.

Страны НАТО также получили бонусы за счет теоретического распределения ресурсов, если один из участников примет участие в войне.

Как сообщалось, 2017 в рейтинге Global Firepower Украина заняла 30 место.