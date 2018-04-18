Украинские СМИ опубликовали фото Надежды Савченко, которая голодает уже четвертую неделю.

Фотографию опубликовало издание "Украинская правда", сообщает Униан.

Напомним, Савченко объявила голодовку 23 марта. Соответствующее заявление депутат сделала во время своего выступления в суде. Чтобы пройти тест на полиграфе она согласилась поесть, но потом снова возобновила голодный протест. Ранее сестра и мать Савченко говорили, что она за 20 дней голодания похудела на 15 килограмм. Нардеп, по их словам, ничего не ест, только пьет воду и курит сигареты.

Народного депутата Надежду Савченко, обвиняемую в подготовке терактов, доставят в суд, чтобы отобрать у нее биологические образцы.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа в Facebook.

"18.04. В 13 ч. 00 мин. В Шевченковский р-ный суд (ул. Дегтяревская, 31а) будет доставлена ​​Надежда Савченко "по делу: об отбирании биологических образцов". Зал судебных заседаний 406", - говорится в сообщении.

В комментарии Украинской правде адвокат Савченко Олег Соловей рассказал, что речь идет об образцах слюны.

"Была информация, что на одном из телефонов (в деле - ред.) была слюна женщины. Вот сейчас хотят слюну отобрать", - пояснил адвокат.

Он добавил, что Савченко не хочет предоставлять эти образцы, поскольку, по его словам, следствие имело возможность часто их взять.

"Сама Надежда Савченко заявила им, что вы много раз могли взять мои образцы слюны. А следствие говорит: мы хотим взять ее процессуально правильно. На это Надежда Викторовна говорит: подождите, записывать меня в течение полугода с точки зрения УПК у вас получилось правильно, а взять слюну будто неправильно", - процитировал ее Соловей.

Он отметил, что из-за этого Савченко отказывается давать образцы.

"А если отказывается, то этот процесс они будут делать принудительно по решению суда. То есть держать несколько человек в СИЗО и врач это отбирать", - пояснил адвокат.

По его словам, он хотел бы увидеть как им это удастся сделать.

"Она им сейчас говорит: вот мой стаканчик с которого пила, берите, но так не хотят. Они хотят на суде ее уговорить, чтобы дала образцы, или получить решение, чтобы принудительно взять", - сказал защитник.



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