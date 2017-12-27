Темп наступательных операций коалиции по борьбе с "Исламским государством" уменьшился по мере сокращения количества боевиков, рассказал представитель Пентагона Райан Диллон. Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года Фото: EPA По его словам, ранее численность террористов ИГИЛ в регионе оценивали в 3 тыс. человек.Диллон отметил, что темп наступательных операций коалиции по борьбе с "Исламским государством" уменьшился по мере сокращения количества боевиков.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.В начале декабря Москва объявила об освобождении территории Сирии от боевиков ИГИЛ, и президент РФ приказал начать вывод войск из Сирии.13 декабря президент США Дональд Трамп заявлял о победе над ИГИЛ в Сирии и Ираке.22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приказ Путина выполнен, а "бесценный военный опыт в Сирии" за все время получили более 48 тыс. российских военных.Несмотря на это, главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что военный конфликт в Сирии нельзя считать завершенным.В Белом доме заявили, что США пока не планируют выводить войска из Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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