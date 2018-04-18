В Башкирии ученик напал на школу в городе Стерлитамак. Он был вооружен ножом, кроме того, поджег класс.

По предварительным данным, одной из учениц пришлось, чтобы спастись, выпрыгивать из окна. Она серьезно пострадала, пишет в своем Telegram Mash.

Еще один раненый — учитель. У нее тяжелые ножевые ранения. Также сообщается, что ученик, напавший на школу, попытался покончить с собой: полоснул себе ножом по горлу.

«Количество пострадавших при нападении на школу в Башкирии возросло до 4 человек. Среди раненых — сам нападавший, а также две ученицы и учитель», — говорится в сообщении.

Вскоре была установлена личность ученика, напавшего на школу, это ученик 9 класса Артем Тагиров (на фото — слева)

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