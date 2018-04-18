В Киеве на улице Драгоманова женщина совершила самоубийство, прыгнув с 21 этажа дома. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

"Предварительно установлено, что женщина прыгнула с 21 этажа дома. Устанавливаются все детали происшествия", - сообщили в полиции.

Как сообщал Киевская областная полиция расследует производства относительно самоубийства мужчины с личного зарегистрированного пистолета в Михайловке-Рубежовке Киевской области, однако, в областном главке не могут подтвердить, работал когда-нибудь погибший в Службе безопасности Украины, о чем ранее писали СМИ.

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