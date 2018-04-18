Для Запада Украина представляется Афганистаном из-за отсутствия реальной демократии, нормальных политических партий и отстраненности некоторой части украинцев к военному конфликту на Донбассе.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал волонтер и журналист Йонас Охман, информирует svodka.net.

«Например, когда сбили Boeing, это всех очень шокировало. И, несмотря на очевидность того, кто это сделал, люди стараются как-то это объяснять, ждут результатов расследования. Я могу честно сказать, что из бесед с американцами понял, что они смотрят на Украину немного как на Афганистан. И я был вынужден признать, что некоторая логика в этом есть. Реальной демократии в Украине нет, нормальных политических партий тоже нет, про олигархов я вообще молчу, мы все про это знаем. Хотя я часто бываю здесь и относительно близко живу, есть вещи, которые мне до сих пор трудно понять. Например, страна воюет, но есть очень много людей, которые смотрят на это отстраненно», — говорит он.

При этом, по словам Охмана, для некоторых стран, таких как Германия, Франция, события в Украине – это «что-то далекое и неприятное».

«Для Скандинавии, Германии, Франции, например, события в Украине – это до сих пор что-то далекое и неприятное. А вот для нас, для Прибалтики, это опасно в прямом смысле слова. Но вот другие западные страны – это просто отдельная планета, я бы сказал. Я сам из Западной Европы, жил во многих государствах, говорю на разных языках, и надо понимать, что до сих пор Восточная Европа для Запада – это территория с другими правилами, вроде как Советский Союз или Россия, но вместе с тем и нет», — говорит журналист.

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Также Охман поделился своими впечатлениями от поездок в зону вооруженного конфликта на Донбассе.

«Когда все еще только началось, было просто ужасно: я ездил в Дебальцево, Станицу Луганскую, Пески, Широкино. Можно списать это на психологическое расстройство, но я, спокойный швед, когда вернулся оттуда, хотел просто схватить баллончик, которым рисуют граффити, и писать «АТО» на дорогих машинах. Сейчас я привык, конечно, но все равно как-то странно и обидно», — рассказал волонтер.

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