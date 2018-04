Ритм жизни современного Киева, сфера интересов жителей и гостей столицы во многом отражают темпы и европейские ориентиры развития украинского общества в целом. Фото: pixabay.com Сделать такие выводы позволяют данные анализа топовых по популярности запросов киевлян по версии портала Wowclub.ua – крупнейшего национального ресурса, облегчающего поиск интересующей информации о тех или иных услугах и компаниях.Согласно анализу обращений к указанному веб-ресурсу, в ТОП-10 самых популярных сфер жизни и интересов в столице входят следующие: туризм,

оформление виз,

строительство и ремонт,

дизайн,

доставка цветов и подарков,

услуги электрика,

химчистка и прачечные,

финансы,

все для праздника,

услуги для животных. Обратим внимание на каждый пункт более подробно.ТуризмУкраинцы, особенно киевляне, задающие темп всей стране, открыты миру. С отменой обязательного получения туристических виз для посещения стран Евросоюза мир также стал еще больше открыт для украинцев.Путешествия и связанные с ними новые впечатления, знания и эмоции всегда манили человека. Фото: pixabay.com Оформление визДля посещения многих стран, включая соседние государства, входящие в Европейский союз, особенно с целью трудовой или научной деятельности, либо же при отсутствии биометрического загранпаспорта, все еще требуется получение специальных виз.Услуги по оформлению виз отчасти можно считать логически вытекающим из активного развития туризма следствием. Киевляне стремятся путешествовать, получать образование за рубежом, официально трудоустраиваться и не иметь проблем с законами чужой страны, уважая их. В то же время, путь оформления визы нередко тернист и запутан, отнимает слишком много сил и времени.К счастью, Фото: pixabay.com Строительство и ремонтСтроительство и благоустройство недвижимости – собственного жилища, офиса, магазина, ландшафта вокруг, неразрывно связаны со стремлением киевлян окружать себя комфортом, безопасностью и красотой.При этом жители столицы делают особый упор на качество результата и привыкли рационально распоряжаться средствами. Для этого кто-то предпочитает заниматься теми или иными строительно-ремонтными работами самостоятельно, вооружившись надежным инструментом и стройматериалами из проверенных магазинов. Кто-то же ищет специалистов в области строительно-ремонтных работ, альтернативной "зеленой" энергетики и т. д. Фото: pixabay.com Услуги дизайнераДавно канули в лету времена вынужденной тотальной унификации, обусловленной отсутствием достойного выбора материалов, мебели и предметов декора, а также информации и стилей в дизайне, философии интерьеров в тех или иных культурах, поощрения индивидуальности и оригинальности, как в личностном плане, так и в окружающем пространстве. Фото: pixabay.com Доставка цветов и подарковОчень радует устойчивая тенденция к проявлению киевлянами внимания и заботы к близким и важным людям. Подарить цветы? Непременно! Однако сделать это необходимо со вкусом, преподнеся действительно приятный сюрприз со смыслом, подарив не только букет, но и яркие эмоции.Сделать это даже на расстоянии или при полном отсутствии свободного времени позволяет заказная доставка цветов и подарков. Профессиональные флористы предложат свежие прекрасные цветы, составят оригинальные композиции и помогут преподнести запоминающийся сюрприз по поводу и без него. Фото: pixabay.com Услуги электрикаКачественная, грамотная электрификация городской квартиры или коттеджа, офиса или магазина, игровой площадки, кафе или клуба выступает основной составляющей комфорта и безопасности человека, а также функционирования электрической техники, осветительных приборов.Быстро и эффективно устранит возникшую неисправность в электросети, рассчитает и проложит проводку во время ремонта, безопасно подключит электрооборудование – профессиональный мастер-электрик.Квалифицированные специалисты в данной области высоко востребованы, учитывая ритм киевской жизни. Их работа способствует обеспечению комфорта, безопасности, экономии времени. Выбрать компанию, бригаду или частного домашнего мастера быстро и просто киевлянам помогает портал Wowclub.ua. Фото: pixabay.com Химчистки и прачечныеВостребованность химчисток и прачечных между занятых киевлян, к тому же ценящих личный комфорт и свободное время, а также предпочитающих действительно качественные вещи, за которыми важен должный уход, растет.Зачем лишать себя драгоценных выходных и позитивных впечатлений, тратя время на бесконечную стирку и чистку одежды, ковров, обивки мягкой мебели? К тому же, многие материалы и загрязнения требуют особого подхода к уходу и удалению. Химчистки и прачечные, коих Фото: pixabay.com Финансовые услугиОдним из преимуществ жизни в крупном городе представляется развитая сеть кредитно-финансовых учреждений, банкоматов, терминалов. Это позволяет без проблем и длительных поисков получить спешный потребительский кредит или ссуду под залог, обналичить деньги, конвертировать валюту, совершить те или иных финансовые операции по переводу средств, оплате. Также увеличивается шанс приобрести недорого хороший вариант залоговой техники или иных ценностей.Среди киевлян оказание подобных финансовых услуг очень популярно, ведь это удобно, безопасно, прозрачно, позволяет оперативно решать многие возникающие вопросы. Все, что нужно, это выбрать интересующую организацию по роду деятельности, условиям, расположению, графику работы. Фото: pixabay.com Все для праздникаДаже в бешеном ритме жизни между повседневной рутины есть место празднику, хорошему настроению, ярким краскам и позитивному взгляду на жизнь. Это позволяет каждому из нас оставаться оптимистичными, следовать своим целям, верить в себя, не терять надежды, создавать, наслаждаться, коллекционировать яркие моменты и воспоминания.Изысканный и оригинальный декор и дизайн-идеи, преображающие пространство и дарящие настроение, цветочные композиции, шары, спецэффекты, профессиональные ведущие и организаторы мероприятий, лучшие фотографы и операторы Киева, предлагающие услуги на портале Wowclub.ua, с готовностью придут на помощь. Причем, на поиск нужного специалиста и улаживание всех вопросов потребуется минимум времени и сил. Фото: pixabay.com Услуги для животныхЛюбовь киевлян к животным Фото: pixabay.com 