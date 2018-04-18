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ДТП в Кривом Роге: водителю Mazda объявили подозрение
18.04.2018 09:09
ДТП в Кривом Роге: водителю Mazda объявили подозрение
Водителю Mazda в ближайшее время избрать меру пресечения
Водителю автомобиля Mazda, который был одним из участников страшной аварии в Кривом Роге, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.
ДТП в Кривом Роге: водителю Mazda объявили подозрение Фото: Первый городской

"Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, информирует "Украинская правда".

По словам Тракало, этот человек после аварии был задержан и давал объяснения, но утром 18 апреля в связи с резким ухудшением состояния здоровья, его перевели в больницу.

"Из-за резкого ухудшения состояния здоровья его перевезли в больницу, где он находится под конвоем ", - сказал Тракало.   

По его словам, водитель Mazda в ближайшее время доставить в суд для избрания меры пресечения.

Он также добавил, что все 8 погибших в ДТП - это работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

По данным источников "Украинской правды", у водителя Mazda диагностировали разрыв легкого.

Ранее iPress.ua сообщал, что в Кривом Роге  в результате ДТП погибли висис лиц , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.

Позже стало сообщалось, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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