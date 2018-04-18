Водителю Mazda в ближайшее время избрать меру пресечения

"Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, информирует "Украинская правда".

По словам Тракало, этот человек после аварии был задержан и давал объяснения, но утром 18 апреля в связи с резким ухудшением состояния здоровья, его перевели в больницу.

"Из-за резкого ухудшения состояния здоровья его перевезли в больницу, где он находится под конвоем ", - сказал Тракало.

По его словам, водитель Mazda в ближайшее время доставить в суд для избрания меры пресечения.

Он также добавил, что все 8 погибших в ДТП - это работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

По данным источников "Украинской правды", у водителя Mazda диагностировали разрыв легкого.