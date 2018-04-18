|Стало известно, кто был целью школьника, устроившего резню в Башкирии
|18.04.2018 09:11
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Речь идет об учительнице информатики. 29-летняя Екатерина Першина в 2017 году стала «Учителем года».
По информации СМИ, ученик сначала ее ранил, после чего облил бензином и поджог. На данный момент учитель находится в больнице с тяжелыми ранениями. Ей проводят операцию.
В то же время в Telegram-канале LIFE SHOT сообщается, что нападавший, угрожая ножом, заставил учительницу выпрыгнуть со второго этажа.
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