Речь идет об учительнице информатики. 29-летняя Екатерина Першина в 2017 году стала «Учителем года».

По информации СМИ, ученик сначала ее ранил, после чего облил бензином и поджог. На данный момент учитель находится в больнице с тяжелыми ранениями. Ей проводят операцию.

В то же время в Telegram-канале LIFE SHOT сообщается, что нападавший, угрожая ножом, заставил учительницу выпрыгнуть со второго этажа.

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