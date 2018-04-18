В результате смертельного в Кривом Роге с восьмью погибшими, во вторник, 17 апреля, погиб отец троих детей, сообщает со ссылкой на .

"Сергей (Рак, - прим. "Апострофа") работал с моим мужем на заводе. Утром он, как всегда, ехал на работу на маршрутке. Но не доехал. Сережа всегда был ответственным и пунктуальным, следовательно, когда он вовремя не появился на работе, его сразу начали искать. Позвонили ему домой, но жена сказала, что он уехал на работу и больше не выходил на связь. Его нашли в морге", - приводит издание слова жительницы Кривого Рога Антонины.

Известно, что у Сергея остались жена и трое детей. Супруга погибшего работает медсестрой в больнице, но сейчас в декрете. Младшему ребенку еще нет и трех лет. Старшей - 15.

"Не представляю, как жена теперь одна будет поднимать детей. Сергей обеспечивал семью. Помимо работы на заводе часто делал ремонты - опять-таки чтобы заработать копейку для детей. То, что случилось — страшно. Сергею было 39 лет", - говорит Антонина.

Как сообщают местные СМИ, кроме Сергея Рака в автокатастрофе с участием маршрутки, пассажирским автобусом и , погибли Михаил Кукленко, Марина Соловей, Игорь Шкиров, Алла Коротич, Александр Махинов, Андрей Славин и Людмила Стешенко.

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