Почему нужно безотлагательно открыть рынок земли в Украине, жалеет ли Виталий Кличко о том, что отказался от участия в президентских выборах в 2014 году в пользу Петра Порошенко, сколько неучтенных денег на руках у украинских граждан и сколько должны получать министры и народные депутаты. Об этом, а также о том, предлагали ли ему взятки во время работы в киевской мэрии, в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал прежний первый замглавы Киевской горгосадминистрации, советник мэра Киева Виталия Кличко, основатель компании KAN Development Игорь Никонов. Издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. | Никонов: В политику я не пойду, мне это неинтересно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Алеся БАЦМАН Главный редактор Что мне не понравилось во время работы в КГГА? Все – Добрый вечер, Алеся.– Конечно, нет. Я много раз об этом говорил. Просто Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Не знаю. Я не люблю сослагательное наклонение (улыбается).– Нет. Он был заложен инвестором в "Надра-банк" и, к сожалению, когда банк "Надра" лопнул, проект перешел в собственность Национального банка. Нацбанк буквально в последние полгода начал какие-то торги… Я считаю, что государство не должно в первую очередь думать, какой объект по какой цене продать, оно должно думать, какие есть инвестобязательства. Что такое "Республика"? Это пять тысяч рабочих мест, 5–7 млрд годового оборота… только одного НДС представьте сколько! То есть это огромное количество налогов, но, главное, это рабочие места. И вот он стоит четыре года… Кому от этого лучше? У меня нет ответа на этот вопрос. Поэтому я считаю, что его нужно быстрее продавать. Кто бы его ни купил – мы поможем. Я в этом заинтересован в том числе, потому что мы рядом строим жилой комплекс.– Любому человеку помогу, так как нам этовыгодно. Тем более что это единственный проект, который мы не довели до ума, и он, конечно, висит дамокловым мечом над моей головой.– Я не могу сказать точно, когда это случилось. Если в двух словах: я работал в государственном киевском "Метрострое", потом понял, что, к сожалению, никогда ничего не смогу там заработать, пошел в бизнес. Знаешь, как бывало: договаривались о сделке с компьютерами, а затем одни пошли искать товар, другие – деньги… Я все время бегал, бегал, бегал… Каждый день мы что то покупали и продавали – виртуально, конечно. Потом воображали, что деньги некуда будет складывать, "покупали" для них чемоданы, а в итоге нам хватало и маленького кошелечка. Я понял, что нужно купить машину. Поехал в Югославию, взял каких-то вещей (утюгов, антенн всяких мама накупила), продал – и купил машину. После этого потихоньку-потихоньку я начал зарабатывать. Потом – корпорация "Республика", потом – "Интергаз". Я не знаю, когда этот момент наступил… Думаю, около 1992 года…– Да, был. Но это уже после того, как я им стал. Я стоял в кафе, разговаривал с ребятами: "О! Так я, получается, тоже [миллионер]!" Но мы не деньги, а активы считали, которые потенциально могут превратиться в деньги. И тут – раз – этот актив подорожал, и я очень воспрянул, был горд собой, чуть ли не умывался через раз и думал, как это круто. Потом это все ушло. Это не главное на самом деле.– Наверное, много-много лет назад, в 1991 году. У меня был товарищ, который очень сильно мне помог в нашем бизнесе. Потом он уехал из страны. Я, собственно, ничего не был ему должен, но когда-то я ему говорил, что, мол, я тебя обязательно отблагодарю. Потом пришло время, свершилось то, в чем он мне помог, я занес его маме 500 долларов (по тем временам – баснословные деньги)… Очень сильно в душе гордился собой: занес, а мог не занести… Помнишь, как в детстве: если ты должен в магазине одну копейку, ты ее обязательно принесешь и очень собой гордишься. А когда рубль – какой-то чертик уже дергает: а вдруг можно не занести? И этот человек потом мне очень сильно помогал, финансировал. Эти 500 долларов принесли мне очень много (смеется). На самом деле я заработал на них приличные деньги.– 100%! Всегда! И всегда же появляются мысли: а может?.. И ты их переступаешь, отдаешь… А потом думаешь: а если бы я этого не сделал, что бы было?Я советую хранить деньги в том, в чем ты разбираешься. По себе знаю: сколько я ни пытался покупать акции, облигации и прочую ерунду – на вторую минуту после того, как я их купил, они обязательно падали – Да, есть вопросы. А недвижимость – это понятно… У нас в стране больше никаких вариантов нет.– За границей я очень со многими общаюсь: у них не такое чувство об Украине, как мы знаем, живя здесь. Они считают, что у нас война, что по Киеву бегают люди с автоматами…– 100%. Посему, на мой взгляд, пока сами украинцы не начнут активно, очень активно двигаться в этом направлении (то есть инвестировать деньги в Украину), то трудно ожидать это от других. Я расскажу один пример. Когда-то мы с Виталием Кличко – очень хорошая история, кстати, – поехали встречаться с [Джорджем] Соросом. Мы сидим в гостинице "Интерконтиненталь", и один из наших товарищей говорит: "Ну вы же собираетесь Украине помогать деньгами?" Он говорит: "Ни в коем случае". – "Почему?!" Он взял нас за руку, вывел на балкон – и вот мы смотрим на Большую Житомирскую: одни Mercedes и Lexus какой-то где-то там потерялся… И он говорит: "Кому давать деньги?!" К чему я? В Украине денег, поверьте мне, [столько, что] нам не нужен никакой МВФ. Но проблема в том, что нам нужно создать условия, чтобы люди сюда инвестировали. Иностранцы придут: на плечах или вместе с украинцами. Поймите, каждый иностранец берет отчеты аудиторских компаний, а они такое пишут, что на голову не налазит, и они по-своему правы – у них есть критерии. Поэтому, конечно, нужно создавать условия для украинцев.– Ну-у-у… Да. Пытаются. Многих [пугает] эта нестабильность, непонимание, агрессия общества… Из-за чего уезжают люди, рабочая сила? Из-за агрессивной среды, из-за того, что они не верят в завтрашний день. Когда все время на тебя негатив льется, человек начинает нервничать. Не все люди готовы бороться всю жизнь.Коррупции в Украине стало реально меньше – Я не так отношусь к коррупции, как многие наши соотечественники. Я все-таки считаю, что надо не митинговать и не прессовать людей, а разобраться, откуда она берется. Первое: коррупция – от бедности. Второе: это условия работы. При заработной плате 5–7 тысяч у чиновника, который реально с утра до вечера вкалывает как раб, появляется внутреннее самооправдание, что он может себе позволить [брать взятки]. Что надо сделать? Надо максимально вероятно убрать разрешительные и регуляторные функции чиновнического аппарата, продать все госпредприятия (нужно оставить только стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что это очень как мне Теги: публикации