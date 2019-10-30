У граждан Украины все чаще возникает желание уехать за границу и остаться там жить. Такие данные показал опрос портала hh.ua, сообщает UBR.

Аналитические данные утверждают, что каждый пятый респондент однажды работал за границей. Более того, 77% опрошенных утверждают, что хотели бы иметь подобный опыт. 40% украинцев сказали, что главная причина, по которой они бы ехали работать за границу — переезд и постоянное место жительство за пределами Украины. При этом в 2019 году возросло количество тех, кто видит в трудовой миграции возможность получить интересный опыт — 27%. Но не так много людей готовы работать не по специальности — 39%.

Больше только люди хотят переезжать в Канаду, США или Германию.

19% респондентов были бы не против поработать в странах ближнего зарубежья (Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Чехия) и Великобритании, а 15% - в Испании.

Меньше только украинцев привлекает работа в ОАЭ, Португалии, странах СНГ.





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