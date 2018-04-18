По предварительной информации, пострадали четыре человека

"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамак зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлив воспламеняющихся веществ и поджег ее. После сам себе нанес ножевое ранение ", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России на своей странице в Telegram .

В ведомстве добавили, что из-за поджога сработала пожарная сигнализация и ученица одного из классов выпрыгнула со 2 этажа. "От пожара никто не пострадал. Подростка и пострадавших госпитализированы".

В комментарии "ТАСС" пресс-секретарь Минздрава Башкортостана Светлана Кускарбекова отметила, что в результате нападения пострадали четыре человека.

"По нашей информации, четырех пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамак, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас выясняются все обстоятельства ЧП в школе в Башкирии. "На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

О причинах нападения не сообщается, но по данным Ufa1, нападающий учился в спецклассе из-за задержек в развитии.

Как передает издание, одноклассники нападающего "никогда не замечали его агрессии": " Добряк, никогда не замечали агрессии. Постоянно слушал музыку".

В республиканском минздрава подтвердили госпитализацию четырех человек. Состояние пострадавших - средней тяжести.

На место происшествия выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.