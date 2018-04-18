|В России школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу
|18.04.2018 09:17
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По предварительной информации, пострадали четыре человекаВ российском городе Стерлитамак (Республика Башкортостан) ученик с ножом напал на одноклассников.
Фото: ufa1.ru
"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамак зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлив воспламеняющихся веществ и поджег ее. После сам себе нанес ножевое ранение ", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России на своей странице в Telegram .
В ведомстве добавили, что из-за поджога сработала пожарная сигнализация и ученица одного из классов выпрыгнула со 2 этажа. "От пожара никто не пострадал. Подростка и пострадавших госпитализированы".
В комментарии "ТАСС" пресс-секретарь Минздрава Башкортостана Светлана Кускарбекова отметила, что в результате нападения пострадали четыре человека.
"По нашей информации, четырех пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамак, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас выясняются все обстоятельства ЧП в школе в Башкирии. "На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".
О причинах нападения не сообщается, но по данным Ufa1, нападающий учился в спецклассе из-за задержек в развитии.
Как передает издание, одноклассники нападающего "никогда не замечали его агрессии": " Добряк, никогда не замечали агрессии. Постоянно слушал музыку".
В республиканском минздрава подтвердили госпитализацию четырех человек. Состояние пострадавших - средней тяжести.
На место происшествия выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Напомним, 15 января произошел нападение на школу в Перми. Двое вооруженных ножами подростков напали на учеников четвертого класса и учительницу. Пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападающих, были госпитализированы. По версии следствия, набег подростков на школу был преднамеренным, на них завели дело о покушении на убийство двух и более лиц. Суд арестовал их на два месяца, подростков переведут в СИЗО из больницы, когда их состояние улучшится.